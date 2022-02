Awilco LNG, Wilhelmsen-familiens LNG-satsing, har lagt et innbringende kvartal bak seg.

Begge selskapets LNG-fartøy hadde en oppdragsdekning på 100 prosent for kvartalet, med inntjening (TCE) på 78.200 dollar pr. dag.

Lovende på sikt

– De sterke resultatene vil fortsette med til starten av andre kvartal, og inntjeningen kan ventes å holde seg på dette nivået gjennom første kvartal 2022, sier Awilco-sjef Jon Skule Storheill i en kommentar.

Rekordhøye gasspriser i Europa og lavere etterspørsel fra Asia har gitt en svakere vinter enn vanlig, og med USA som den viktigste LNG-kilden har seilingsdistansene falt.

«Den langsiktige trenden for LNG-frakt ser likevel lovende ut, med en Asia-etterspørsel som kommer tilbake og levering av langt færre nybygg i år enn i fjor», skriver selskapet.

Varsler utbytte

Både «WilForce» og «WilPride» går ut av kontrakt tidlig i andre kvartal, og fokus er på å sikre nye oppdrag. Rederiet opplyser for øvrig at begge fartøyene skal få to av hovedmotorene overhalt i løpet av 2022, til en kostnad på 2,9 millioner kroner.

Awilco LNG investerte i januar 7 millioner dollar i Cool Company, som skal kjøpe og eie åtte TFDE-fartøyer fra Tor Olav Trøim-dominerte Golar LNG.

Styret er også bestemt på å returnere kapital til aksjonærene, og tar sikte på å foreslå et utbytte for generalforsamlingen i mai.

Rapporten her.