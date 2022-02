I fjerde kvartal 2021 fikk hadde Klaveness Combination Carriers totale inntekter på 56,9 millioner dollar, mot 41,7 millioner dollar året før. Netto-omsetningen i perioden var på 34,6 millioner dollar, mot 22,9 millioner dollar samme periode i fjor.

Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 27 millioner dollar, mot 10,3 millioner dollar for et år siden. Resultat før og etter skatt var identisk og endte på 15,1 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 1,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2020.

Styret i Klaveness Combination Carriers har besluttet et kvartalsutbytte på 0,1 dollar pr. aksje, tilsvarende 5,2 millioner dollar eller 46 millioner kroner.

Klaveness Combination Carriers (Mill. dollar) 4.kv./21 4.kv./20 Driftsinntekter 56,9 41,7 Driftsresultat 19,8 4,7 Resultat før skatt 15,1 1,2 Resultat etter skatt 15,1 1,2



Solgte «MV Banasol»

Klaveness Combination Carriers' flåte består av av åtte CABU-skip og åtte CLEANBU-skip. Skipene transporterer både våte og tørre laster i transportmønstre der man effektivt bytter mellom lastene og derfor går minimalt tom.

– CLEANBU-flåten viste sitt potensialet i fjerde kvartal 2021 med store deler av flåten i effektiv kombinasjonsfart og sterk TCE-inntjening til tross for fortsatt svakt tankmarked og operasjonelle utfordringer relatert til corona. I tillegg hadde CABU-flåten solid inntjening gjennom kvartalet. Basert på et rekordresultat i fjerdekvartal, gevinst fra salg av «MV Banasol» og positive utsikter for 2022 dobles utbyttet fra tredje til fjerde kvartal, sier konsernsjef Engebret Dahm.

Ifølge Klaveness Combination Carriers var snittinntjeningen (TCE) på 23.617 dollar i fjerde kvartal, noe som er to–fire ganger høyere enn for et standard tankskip.

– De positive utsiktene for 2022 er basert på solid utvikling for begge segmenter, forventing om et fortsatt sterkt tørrbulkmarked og et sterkere produkttankmarked gjennom året. Antall kaustikk soda laster sikret for 2022 er høyt, inkludert en seksårs bærekrafts-linket kontrakt (COA) med South32, kombinasjonsfartsmønsteret for CLEANBU-flåten er under kontinuerlig utvikling og kundegrunnlaget øker, sier Engebret.