Frontline overrasket torsdag positivt med overskudd i fjerde kvartal og en bedre ordresituasjon enn ventet for første kvartal, og ble belønnet med kraftig kursoppgang.

Sjefanalytiker for shipping i Kepler Cheuvreux, Anders Redigh Karlsen, ser likevel fremdeles et utfordrende marked og kutter ifølge en oppdatering kursmålet fra 106 til 102 kroner.

«Vi fastholder vår oppfatning av at tankmarkedet vil hente seg inn igjen 2022 og gi høyere spotrater. Vi senker 2022-estimatet for EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger, red. anm.) med 17 prosent, ettersom vi ser lavere fraktpriser i første halvår 2022», skriver han.

Kepler-analytikeren gjør ingen endringer i fraktprognosen for andre halvår 2022 og fremover. Han estimerer nå et resultat etter skatt på 166 millioner dollar for helåret, og ligger dermed et stykke under konsensus på 199 millioner dollar.

Frontline stiger svakt i fredagens handel på Oslo Børs, og står i 15-tiden i 73,58 kroner. Med kursmålet 102 kroner ser Kepler fortsatt en oppside i aksjen på nesten 40 prosent.