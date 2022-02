Tørrlastrederiet Belships med Egersund-baserte Frode Teigen som største eier, seilet inn et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 70 millioner dollar i fjerde kvartal. I samme periode i fjor var det underliggende driftsresultatet på 11 millioner dollar.

Ifølge estimater innhentet av Infront fra tre analytikere var det på forhånd ventet et EBITDA-resultat på 62 millioner dollar.

Driftsinntektene kom inn på 229 millioner dollar i kvartalet, opp fra bare 60 millioner i fjerde kvartal i 2020. Netto TC-inntjening pr. skip var 28.965 dollar pr. dag i kvartalet, sammenlignet med netto BSI-indeks på 28.956 dollar pr. dag.

Betaler utbytte

Ifølge kvartalspresentasjonen er break-even-nivåene til Belships på rundt 10.000 dollar på de 27 skipene som i gjennomsnitt er 3,7 år gamle.

Belships skriver at 88 prosent av skipsdagene for første kvartal er booket til 23.900 dollar pr. dag netto. Basert på resultatene i første kvartal har styret vedtatt et utbytte på 25,6 millioner dollar, tilsvarende 0,90 kroner pr. aksje.