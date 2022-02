Cool Company debuterer på Euronext Growth

Tirsdag ble Cool Company Ltd. tatt opp til handel på Euronext Growth under tickeren «COOL».

Cool Company er et gassrederi som frakter flytende naturgass. I desember i fjor ble det kjent at Tor Olav Trøim ville spinne Cool Company ut av Golar LNG samtidig som han ønsket å notere selskapet på Euronext Growth. Cool Company blir dermed en direkte konkurrent til John Fredriksens gassrederi Flex LNG.

I slutten av januar investerte Awilco LNG 7 millioner dollar, tilsvarende 61,5 millioner kroner, i det nye gassrederiet.

«Pr. nå er dette en ren finansiell investering som vi ser på som god for Awilco LNG. Så vil fremtiden vise om dette kan utvikle seg til noe mer industrielt», sa adm. direktør Jon Skule Storheill i et intervju med Finansavisen for tre uker siden.

Ved børsåpning tirsdag var aksjekursen satt til 87,50 kroner basert på siste handel på Euronext NOTC ved stenging 21. februar 2022. Det ga selskapet en markedsverdi på 2,48 milliarder kroner.