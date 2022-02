Golar LNG fikk et resultat på 6,8 millioner dollar

I fjerde kvartal 2021 hadde Golar LNG totale inntekter på 115 millioner dollar, opp fra 106,6 millioner dollar i tredje kvartal. I fjerde kvartal 2020 var inntektene på 118,7 millioner dollar.

Selskapet fikk et justert EBITDA-resultat på 93,5 millioner dollar, mot 78 millioner dollar for et år siden. Resultatet endte på 6,8 millioner dollar, ned fra 8,1 millioner dollar i året før.

«Økningen i totale driftsinntekter og nedgang i kostnader skyldtes hovedsakelig en sesongmessig forbedret shipping-utvikling», skriver Golar LNG i rapporten.

Her finner du kvartalstallene