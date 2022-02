Fraktinntektene i fjerde kvartal kom opp i 142,5 millioner dollar, mot 45,6 millioner dollar i samme periode ett år tidligere. Salgsgevinster på 54,7 millioner dollar er inkludert i resultatet.

Det er besluttet å betale et kvartalsutbytte på 0,11 dollar - omtrent 1 krone - pr. aksje. Totalt betyr det at rederiet overfører cirka 50 millioner dollar til eierne.

Sterk vekst

Ifølge kvartalsrapporten, som ble offentliggjort torsdag morgen, har MPC Container Ships nå fraktkontrakter som sikrer et EBITDA-bidrag på over 1,1 milliarder dollar. Det er inngått en rekke kontrakter til høye rater som gir en solid inntjening fremover.

For 2022 guider selskapet et EBITDA-resultat på mellom 450 og 470 millioner dollar, opp fra 290 millioner dollar i fjor. Det inkluderer anslåtte gevinster på 40 millioner dollar i forbindelse med salg av tre skip.

For første kvartal viser analytikernes konsensusestimater forventninger om et før skatt-resultat på 75,1 millioner dollar, stigende til 86,7 millioner dollar i tremånederspetrioden april-juni.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag var i oktober-desember 23.103 dollar, opp 3.447 dollar fra tredje kvartal.

«I 2021 hadde vi en konstant høy etterspørselsvekst og en veldig lav tilbudsvekst. Det er ikke mye som slår den kombinasjonen», sa rederisjef Constantin Baack til Finansavisen i januar.

200 mill. dollar

Etter at selskapet nylig besluttet å betale et ekstrautbytte på 3 kroner pr. aksje ble det varslet at aksjonærene fremover kan vente seg ordinære kvartalsutbytter på cirka 1 krone pr. aksje.

Medregnet ekstrautbetalingen sender MPC 200 millioner dollar til aksjonærene i løpet av første kvartal i år.

Tilsammen har MPC Container Ships i fjor og så langt i år solgt 12 skip for 288 millioner dollar, mens kostprisen var 112 millioner dollar. Det var disse transaksjonene som la grunnlaget for ekstrautbyttet.