Wilson har mange russiske og ukrainske sjøfolk. Av kvartalsrapporten fremgår det at en eskalering av den geopolitiske situasjonen mellom Ukraina og Russland og potensielle sanksjoner mot Russland vil kunne påvirke selskapet.

– Vi trader ikke i området. Vi har russisk og ukrainsk mannskap. Sanksjoner vil komme og vi må forholde oss til dem og håndtere de situasjoner som eventuelt måtte oppstå, sier rederisjef Øyvind Gjerde til Finansavisen.

Knallsterkt marked

Bergen-baserte Wilson driver en betydelig flåte av mindre bulkcarriere, men lever ellers litt i skyggen av de store tørrlastrederiene.

Resultatene er det imidlertid ingenting å utsette på. Et knallsterkt spot-marked og gode operasjonelle forhold betydde svært god inntjening i fjerde kvartal.

Selskapet oppnådde et resultat før skatt på 25,1 millioner euro i tremånedersperioden, mot 6,8 millioner euro på samme tid i fjor.

Et godt aktivitetsnivå i Wilsons forretningsområde kombinert med en stram tilbudsside medførte høy etterspørsel etter selskapets tjenester og ga en historisk sterk avslutning på fjoråret. For første gang oversteg kvartalsomsetningen 100 millioner euro.

Også utsiktene ser bra ut; starten på dette året er på linje med avslutningen av 2021. Selskapet har økt kontraktsgrunnlaget, noe som vil bidra til høyere inntjening. Styret forventer et betydelig bedre driftsresultat i år enn i fjor.

Betaler utbytte

Det foreslås et utbytte på 4,50 kroner pr. aksje i første halvår. I tillegg kan det komme et ekstraordinært utbytte sent i andre halvår, på linje med de fire foregående årene.

For direkteavkastning i form av utbytte er Wilsons langsiktige målsetting å utbetale 25–50 prosent av selskapets resultat til eierne.

Ved utgangen av fjoråret besto Wilson-flåten av 124 skip på mellom 1.500 og 8.500 dødvekttonn. I perioden oktober-desember seilte de inn et daglig gjennomsnitt på 5.824 euro pr. skip, mot 3.840 euro pr. dag i fjerde kvartal 2020.

Selskapet har i løpet av 2021 kjøpt overkant av 20 skip med overtagelse i år. Flere av disse var allerede innleid slik at de går fra å være leid til eid.

Etter overtagelsene vil rederiet operere opp mot 130 skip, hvorav nærmere 110 er eierkontrollerte.