Höegh Autoliners og eieren av Höegh Maputo og Höegh Singapore, Pioneer Leasing, har inngått en avtale om salg av fartøyene, ifølge en melding fredag.



Begge fartøyene er bygget i 2011 og har en lastekapasitet på 4.900 CEU. Fartøyene har blitt operert av Höegh Autoliners siden leveringstidspunktet og har vært på bareboatcharter til Höegh Autoliners siden 2014. En avtale mellom Höegh Autoliners og Pioneer vil gi Höegh en gevinst på cirka 19 millioner dollar etter fullføring av salget i tredje kvartal 2022.



Videre har Höegh Autoliners inngått en avtale med eieren av Höegh Brasilia og Höegh Sydney, Chijin Shipping, om å forlenge charteravtalen for de to fartøyene for henholdsvis to og tre år fra april og august 2022. Begge skipene er bygget i 2007 og har en lastekapasitet på 5.400 CEU.



Forlengelsen av denne kontrakten gir Höegh Autoliners den nødvendige fleksibiliteten til å betjene kunder i et stramt marked, heter det.

(TDN Direkt)