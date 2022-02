Pareto: Frontline bør være den relative vinneren

For tankmarkedet er også fokuset rettet mot Ukraina-situasjonen, og risikoen for at olje fra verdens nest største eksportør får sanksjoner rettet mot seg. Torsdag sa imidlertid USA og allierte at eksport av energi fra Russland ikke vil få sanksjoner denne runden, som selvsagt er fordelaktig for tanksektoren da Russlands tre millioner fat med sjøbåren olje vil fortsette å flyte.

«På samme tidspunkt er det klart at oljemarkedet fortsetter å evaluere risikoen for forstyrrelser i fremtiden. Med globale lagre allerede på veldig lave nivåer har industrien en liten buffer for å håndtere forstyrrelser og må derfor ta opp innsatsen for å øke importen, som er gode nyheter fra tank», skriver Arctic Securities.

Arctic Securities skriver at man har sett en betydelig oppgang i både spot- og FFA-ratene for VLCCer, med kontrakter for mars, april og mai opp henholdsvis 10,5, 12,25 og 6,75 worldscalepoeng, som for tonnasje uten scrubber tilsvarer en oppgang på 9.800, 11.900 og 5.800 dollar pr dag.

Pareto Securities mener Frontline bør være den relative vinneren blant tankaksjene på krigen i Ukraina. Og selv om aksjen har hentet seg inn til å igjen handle til en premie, som nå er over 1,3 ganger netto eiendelsverdi (NAV), kan det være en «decent» oppside til andrekvartalsestimatene om situasjonen vedvarer, mener meglerhuset.

TDN Direkt