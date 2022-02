Tall fra nytt Trøim-rederi

Himalaya Shipping fikk et nettoresultat på minus 0,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Selskapet ble notert på Euronext Growth den 22. desember.

I februar 2022 fullførte selskapet sale leaseback-finansiering for sine første fire nybygg som skal leveres fra New Times Shipyard. Også i februar 2022 mottok selskapet kredittgodkjenning for finansieringen av de siste åtte nybyggene som skal leveres fra New Times Shipyard.