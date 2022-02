Jinhui mangedoblet inntjeningen

Jinhui Shipping and Transportation fikk et driftsresultat på 84 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot et driftsresultat på 8 millioner dollar i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport mandag.

Omsetningen ble 43 millioner dollar i perioden (15), mens nettoresultatet ble 84 millioner dollar (8). Resultatet er inkludert en reversering av nedskrivninger av skip på 68 millioner dollar (0).

Styret i selskapet foreslår et utbytte på 0,07 dollar pr aksje for 2021.

(TDN Direkt)