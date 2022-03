Skipet ble truffet under vannlinjen før det forsvant fra radar, opplyser ukrainske havnemyndigheter.

En talsperson for Estlands utenriksdepartementet opplyser at besetningen på seks personer er brakt i sikkerhet. Hendelsen fant sted om lag 20 nautiske mil fra den ukrainske kysten i Svartehavet, opplyser talspersonen, som legger til at omstendighetene rundt ikke var klare.

Ukrainske myndigheter har ikke sagt noe om hvem som skjøt på skipet.

Ifølge estisk statskringkasting ( ERR ) ryktes det at skipet ble brukt som et slags skjold av russiske sjøstridskrefter som forsøker å gjøre en landgangsoperasjon i Odesa. Opplysningen er så langt ikke bekreftet fra annet hold.

(NTB)