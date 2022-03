Bilskipsrederi stanser i Russland og Hviterussland

Wallenius Wilhelmsen har besluttet å formelt stanse virksomheten i Russland og Hviterussland inntil videre, fremgår det av en melding mandag.

«Invasjonen av Ukraina er en tragedie. Vi sender vår dypeste sympati til det ukrainske folk, og våre tanker er med de millioner av uskyldige mennesker som er direkte berørt», sier finansdirektør og fungerende adm. direktør Torbjørn Wist i meldingen.

Rederiet har ansatte i Russland og partnere i Ukraina.

«Vår fremste bekymring er våre ansatte og partneres sikkerhet og trivsel», sier Wist.

Rederiet viser videre til at det som et globalt selskap følger de internasjonale sanksjonene. Det legges til at Wallenius Wilhelmsen som et norsk selskap følger reglene og sanksjonene som er innført av norske myndigheter.

Allerede 24. februar stanset rederiet sine ruter til Russland, samtidig som det stoppet å ta imot nye lastbestillinger. Last på vei til Russland ble omdirigert til alternative havner, mens fremtidige lastbestillinger til regionen er utsatt eller kansellert, opplyser rederiet.

Det understreker samtidig at det har begrenset direkte eksponering i regionen.

FA/TDN Direkt