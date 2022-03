Havila Shipping sikrer seg ny kontrakt

Havila Shipping har inngått ny kontrakt med Nexans Norway AS for subseafartøyet Havila Phoenix, opplyses det i en børsmelding.

Kontrakten er i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt og er fast ut oktober 2022, med opsjonsperioder opp til 60 dager deretter.

Selskapet har også inngått kontrakt med Peterson Den Helder BV for PSV-fartøyet Havila Herøy for 70 dager fast pluss opsjoner. Det er i tillegg inngått kontrakter knyttet til prosjektarbeid for AHTS-fartøyet Havila Venus for totalt 64 dager fast pluss opsjoner.

(TDN Direkt)