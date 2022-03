Jinhui Shipping and Transportation har inngått en avtale om salg av et supramax-fartøy for 13,9 millioner dollar, opplyser det Hong Kong-baserte tørrlastrederiet tirsdag.

Kjøperen er et annet Hong Kong-basert shippingselskap.

Jinhui mottar en betaling på 2,78 millioner dollar først, før resten gjøres opp ved levering av fartøyet. Levering til den nye eieren vil finne sted en gang mellom 15. mars og 8. april.

Fartøyet ble bygget i 2004 og har en kapasitet på 53.806 dødvekttonn. Jinhui har bare eid det siden mars i fjor.

Netto bokført verdi var cirka 7,68 millioner dollar ved utgangen av januar. Jinhui Shipping venter å bokføre en gevinst på cirka 6 millioner dollar – cirka 54 millioner kroner – fra salget.

Rederiets flåte består av to moderne post-panamaxer og 23 supramaxer før sluttføringen av salget.