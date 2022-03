Jinhui selger

Oslo Børs-noterte Jinhui Shipping and Transportation venter å kunne bokføre en gevinst på rundt 6 millioner dollar på salget.

Skipet ble innlemmet i flåten for et år siden. Da betalte rederiet 7,3 millioner dollar for 53.800-tonneren. Etter salget vil Jinhui-flåten telle 24 bulkcarriere.

På børsen var aksjen opp 6,27 prosent til 13,55 kroner tirsdag.