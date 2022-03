Ifølge Arctic Securities er American Shipping Companys motvind fra covid-19 og den lave utnyttelsesgraden i Jones Act-markedet nå tilbakelagt. Meglerhuset senker imidlertid kursmålet til 40 kroner pr. aksje fra tidligere 46 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt.

Det er fremdeles 27 prosent over dagens kurs på 31,50 kroner.

Det fysiske salget av russisk olje har faktisk stoppet opp tidvis under Ukraina-invasjonen. ABGs analytiker Petter Haugen forklarer hvorfor flere aktører ikke vil ta i oljen med ildtang

Arctic ser for seg et utbytte på 0,12 dollar pr. aksje fremover, men estimatene kan støtte et kvartalsvis utbytte 0,14 dollar fra 2023. Kursmålet på 40 kroner pr. aksje impliserer en run-rate direkteavkastning på rundt 11 prosent.

Selskapet leverete stabile resultater i fjerde kvartal, og lar seg stadig oppmuntre av 2023-utsiktene.

– Vi forventer å se fortsatt befraktningsaktivitet i løpet av året, og utsiktene for 2023 er fortsatt oppmuntrende, sier konsernsjefen i kvartalsrapporten.



Utslagene på børs har lett vente på seg og siden nyttår er aksjen ned 2,2 prosent. Siste 12 måneder er den opp 2,3 prosent.