Gram Car Carriers, som leier ut skip til store bilfraktoperatører, har på vegne av eieren av Arabian Sea signert en 6-årig charteravtale med en større asiatisk operatør, går det frem av en børsmelding torsdag.

Arabian Sea er ett av fire skip Gram Car Carriers er såkalt «commercial manager» for. Selskapet har én prosent eierandel i skipet.

Total kontraktssum oppgis til 71,2 millioner dollar, pluss scrubber-premie.

– Klar doblingskandidat

I et børsintervju med Finansavisen for et par uker siden karakteriserte investor Morten Astrup Gram Car Carriers som en klar doblingskandidat.

– Etter mange tøffe år med overkapasitet er selskapet godt posisjonert i et marked som skriker etter tonnasje, forklarte han, og la til at Grams åpne eierstruktur også gjør selskapet til en oppkjøpskandidat.

Gram-sjef Georg Whist mener dagens kontrakt bekrefter det fundamentalt sterke markedet, som gir «høyst attraktiv avkastning på skipets eiere med visibilitet over lang tid».