Da den danske shippinggiganten i august i fjor kontraherte åtte nye containerskip som skulle gå på metanol med en stykkpris på 1,1 milliarder danske kroner, fantes ikke grønn metanol i de mengdene selskapet trengte for å drifte skipene. På nyåret besluttet rederiet å benytte seg av en opsjon, og kontraherte ytterligere fire skip, det første skipet skal etter planen leveres i 2024.

Da bestillingen ble lagt inn i fjor sommer vedgikk Henriette Thygesen, flåte- og strategisk markedsføringssjef i Mærsk at bunkringsanlegg til skipene ville bli en utfordring. I begynnelsen av desember ga imidlertid Thygesens kollega Morten Bo Christiansen uttrykk for at det hastet med å få på plass drivstoffavtaler, og anslo at de ville annonseres i løpet av første halvår.



Seks leverandører

Nå kan A.P. Møller-Mærsk melde at det har inngått avtaler med seks energiselskaper som fra 2025 vil kunne produsere den grønne metanolen som trengs for å drifte de 12 skipene selskapet for tiden har i ordre hos det koreanske verftet Hyundai Mipo Dockyard.

De seks selskapene, som har produksjon i Kina, Nord- og Sør-Amerika er CIMC ENRIC, European Energy, Green Technology Bank, Ørsted, Proman, og WasteFuel.

Ifølge en plan satt opp av Mærsk vil disse aktørene ha en samlet produksjonskapasitet på 130.000 tonn innen utgangen av 2024, og 6-700.000 tonn innen utgangen av 2025.

Skipene skal ha en kapasitet på 16.000 TEU, og ha en såkalt «dual fuel»-løsning som gjør at de kan seile både på «grønn» metanol og konvensjonelt drivstoff.