Norge vurderer å stenge havnene for oligarkeide skip

Myndighetene vurderer også å stenge norske havner på egen hånd.

– Vi vurderer om Norge skal stenge havnene, det samme gjør EU. Norge må ta stilling til både folkerettslige forpliktelser og konsekvensene av å stenge havner, skriver fiskeriministeren i en epost til E24.

– Nå er det viktig å stå sammen med EU og våre nordiske naboer om sanksjonene, fordi sanksjoner er mest effektive når mange land innfører de samme sanksjonene, understreker Skjæran.

Han sier videre at det er helt grunnleggende for norske interesser å ta vare på fiskerisamarbeidet, og at det ikke er aktuelt å nekte russiske fiskefartøy adgang til norske havner.

Uttalelsene kommer etter at det maltesisk-registrerte, russisk-eide skipet «Lazurite» la til havn i Oslo onsdag kveld. Skipet seiler under russisk flagg, og er indirekte eid av Volga Shipping, som kontrolleres av den russiske oligarken Vladimir Lisin.

(NTB)