Clarksons Platou hever kursmål etter samtale med meglere

I slutten av forrige uke signerte Gram Car Carriers, som leier ut skip til store bilfraktoperatører, en seksårig charteravtale med en større asiatisk operatør. Total kontraktssum ble oppgitt til 71,2 millioner dollar, pluss scrubber-premie. Nyheten bidro til at aksjen steg mer enn fem prosent i fredagens handel på Oslo Børs.

Hever kursmålet

Nå oppjusterer Clarksons Platou Securities sitt kursmål på Gram Car Carriers fra 100 til 125 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

«Etter å ha snakket med våre skipsmeglerne, forstår vi at denne slutningen ikke er en isolert hendelse. Flere langsiktige charteravtaler er nylig inngått på forhøyede nivåer. Vi vurderer at de siste 5/6-års charteravtalene støtter minst 30 prosent oppsidepotensial på skipsverdier, noe som vil løfte dagens NAV på 98 kroner per aksje til potensielt 145 kroner per aksje», skriver Clarksons Platou, ifølge TDN Direkt

Forutsatt at selskapet inngår kontrakter med ledige fartøy på gjeldende femårs charternivåer, forventer tallknuserne at aksjen kan innfri det nye kursmålet på 125 kroner.

Pareto venter kursoppgang

Gram Car Carriers var også en av nykommerne i den siste månedsporteføljen til Pareto Securities.

«Gram Car Carriers har en del kontraktsfornyelser som kommer i andre og tredje kvartal. Det kan resultere i flere positive slutninger, både lengre kontrakter og bedre rater», sa analysesjef Eirik Haavaldsen til Finansavisen i begynnelsen av mars.

Astrups doblingskandidat

I et børsintervju med Finansavisen for et par uker siden karakteriserte investor Morten Astrup Gram Car Carriers som en klar doblingskandidat.

«Etter mange tøffe år med overkapasitet er selskapet godt posisjonert i et marked som skriker etter tonnasje», forklarte han, og la til at Grams åpne eierstruktur også gjør selskapet til en oppkjøpskandidat.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 81,58 kroner, opp 3,3 prosent. For at det nye kursmålet til Clarksons Platou skal innfris, må aksjen stige over 53 prosent.