Odfjells konsernsjef går av

Etter syv år ved roret i Odfjell SE, har Kristian Mørch meddelt styret at han vil gå av som konsernsjef. Han vil fortsette i sin nåværende rolle til en etterfølger er på plass, og styret har igangsatt prosessen med å finne selskapets neste toppsjef.

– Kristian har ledet Odfjell gjennom sju intense år med transformasjon. Under hans ledelse har Odfjell gjort betydelig fremgang og som selskap er vi på en mye bedre plass i dag enn vi var i 2015. Styret vil gjerne uttrykke vår takknemlighet for hans bidrag gjennom disse årene, og vi verdsetter hans engasjement for å sikre en ryddig prosess i arbeidet med å finne hans etterfølger, sier styreleder Laurence Odfjell i en kommentar.

Styret har engasjert Russell Reynolds Associates i Oslo som rådgiver i prosessen.