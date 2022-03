Pareto Securities: Mer oppside i eiendelsverdiene her

Det John Fredriksen-dominerte rederiet Avance Gas stiger over fem prosent tirsdag ettermiddag, etter at selskapet mandag annonserte salg av VLGC-fartøyet «Providence».

Fartøyet, som ble bygget i 2008, genererer 24 millioner dollar i kontanter og bokført gevinst på 4,8 millioner dollar.

Pareto Securities hadde i sin verdsettelse estimert en bokverdi på fartøyet på 45,5 millioner dollar, men verdsetter ifølge TDN Direkt gårdagens transaksjon å være i området 47-48 millioner dollar.

«Igjen er dette nok et eksempel på hvordan eldre eiendeler holder seg godt i verdi», skriver meglerhuset.

På Paretos estimater handler Avance Gas til en pris mot bokførte verdier (NAV) på 0,5 ganger, som er under det historiske snittet på om lag 0,7 ganger, ifølge nyhetsbyrået.

«Med stigende nybyggpriser som presser verdien av deres seks nybygg opp, er det etter vårt syn mer oppside i eiendelsverdiene her. Rabatten til NAV innen VLGC-segmentet er for oss slående, med alle tre selskaper under 0,65 ganger, og Avance handler mye lavere enn peers», heter det fra analytikerne.



Sterkt marked

«Providence» blir det andre eldre VLGC-fartøyet Avance Gas selger siden januar. Selskapet peker på et sterkt annenhåndsmarked.

I slutten av januar solgte Avance Gas den 2008-bygde VLGC-en «Thetis Glory», med netto kontantproveny på 22,5 millioner dollar og en gevinst på rundt 6 millioner dollar.

Samlet har salgene gitt et nettoproveny på rundt 46,8 millioner dollar.