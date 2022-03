GC Rieber Shipping, som GC Rieber eier vel 76,8 prosent av, har besluttet å begynne prosessen med å gå ut av Russland som følge av invasjonen av Ukraina.

Tidligere i mars orienterte bergensrederiet markedet om at det har en eierandel på 50 prosent i to fartøyer som befinner seg ved øyen Sakhalin helt øst i Russland. Selskapet vil heller ikke inngår nye kontrakter i landet, fremgår det av en melding fra selskapet onsdag.

Beslutningen om å trekke seg helt ut fra Russland skjer dagen før GC Rieber-konsernsjef og styreleder i GC Rieber Shipping, Paul-Christian Rieber, fullfører toårsperioden som president i Rederiforbundet.

På Rederiforbundets årskonferanse torsdag er det høyst trolig at nettopp den geopolitiske situasjonen og effektene for shipping av invasjonen av Ukraina blir et viktig tema.

Høyst usikkert

Det er fartøyene «Polar Piltun», som benyttes til frakt av mannskap, og «Polar Pevek», en isbrytende slepebåt, som GC Rieber Shipping har eierandeler i. Førstnevnte er i sesongmessig opplag, mens slepebåten har tjenestegjort samme kunde siden 2006 og er på fast kontrakt til september 2023.

«Det er høyst usikkert om kontrakten blir terminert eller stanset på et tidligere tidspunkt,» skriver selskapet om «Polar Pevek».

GC Rieber Shipping er shipping- og offshore-grenen av GC Rieber-konsernet, med hovedkontor i Bergen. Selskapet er også nest største aksjonær i seismikkselskapet Shearwater.