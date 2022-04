Produkttankrederiet har inngått en avtale om å selge åtte fartøyer med lastetanker i rustfritt stål for 252,4 millioner dollar, eller rundt 2,17 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Kjøperen er Amsterdam-baserte Ace Tankers Management, et joint venture mellom den israelske milliardæren Idan Ofers Eastern Pacific Shipping og XT Shipping.

Ifølge Hafnia er salget ventet å frigjøre om lag 50 millioner dollar - snaut 430 millioner kroner - i kontanter.

Fire av fartøyene er finansiert gjennom en salgs- og tilbakeleieavtale, mens de øvrige fire er finansiert av japanske driftsavtaler med kjøpsopsjoner. Transaksjonen er betinget av långivernes godkjennelse.

Flipper båter

Det var i november i fjor at det ble kjent at Hafnia – gjennom et aksjeoppgjør – slukte hele Chemical Tankers og dermed rederiets flåte på 32 nyere, drivstofføkonomiske produkt- og kjemikalietankere.

Ifølge shippingavisen TradeWinds er det åtte av skipene Hafnia kjøpte fra Chemical Tankers som nå videreselges til Ace.

Ifølge konsernsjef Mikael Skov er salget i henhold til rederiets strategi ettersom skipene ikke inngår i kjernesegmentet.

– Den oppnådde prisen reflekterer en sterk interesse i segmentet for rustfritt stål, kommenterer han.

Skipene er planlagt levert «så snart som praktisk mulig», sannsynligvis innen 30. september 2022, bortsett fra «Hafnia Spark» og «Hafnia Stellar», som ventes levert i september 2023.