Hevet bunnlinjen med 2.000 prosent

Stolt-Nielsen fikk et driftsresultat på 92 millioner dollar i regnskapsmessig første kvartal 2022, mot 36 millioner dollar i samme kvartal året før.

Driftsresultatet var ventet å komme inn på 71 millioner dollar og selskapet slo dermed estimatene med hele 30 prosent.

Stolt-Nielsen Q1 (Mill. USD) Q1/22 Q1/21 Driftsinntekter 606,2 480,2 Driftsresultat 91,8 36 Resultat før skatt 60 4,7 Resultat etter skatt 52,3 2,5

Quantafuel rapporterte om Proof of Concept mandag, men Nordea Markets-analytiker Elliot Jones lar seg ikke imponere. John Fredriksens Golden Ocean spås opp tross et utfordrende marked. Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets er ute med ny sektoroppdatering på oljeaksjer.

Driftsinntektene var 606 millioner dollar i kvartalet, mot 480 millioner i fjor. Resultat før skatt endte på 60 millioner dollar i kvartalet mot 5 i fjor.

Driftsinntekter var estimert til 583 millioner dollar.

– Historisk sett er første kvartal det svakeste kvartalet for vårt selskap. I år var det imidlertid ingen tegn på svakhet og vi leverte sterkeste resultat siden 2008, sier Niels G. Stolt-Nielsen, konsernsjef i Stolt-Nielsen.

Stolt-Nielsen kjøpte 5 prosent av Odfjell tidlig i mars og Stolt-Nielsen kommenterer oppkjøpet i dagens rapport.

– Jeg har tidligere snakket om behovet for sammenslåing i kjemisk tankindustri og tror fremdeles sterkt på at det er den beste måten å få vår industri både økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Konsernsjefen tror at margin og fraktvolumer vil gi et rekordår for Stolt Tank Container og at Stolt Sea Farm får et tilsvarende år som i 2021.