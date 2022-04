Okeanis har tatt levering av ny fartøy

Okeanis Eco Tankers har tatt levering av VLCC-fartøyet «Nissos Kea» fra Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea, opplyses det i en børsmelding.

Kontantvederlaget for kjøpet av totalt to fartøy er finansiert gjennom provenyet fra en salg- og tilbakeleieavtale med CMB Financial Leasing med et brutto finansieringsbeløp på 145,5 millioner dollar.

Fasiliteten tilbakebetales kvartalsvis over en 20-års profil, og forfaller om syv til «ekstremt konkurransedyktige vilkår», heter det.

I henhold til avtalen har Okeanis en kjøpsopsjon pr. jubileumsdato. Selskapet forventer å ta levering av det andre fartøyet i slutten av mai og vil da også trekke på den andre transjen under avtalen med CMB.

(TDN Direkt)