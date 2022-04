Vil produsere ammoniakk med sol- og vindkraft

Det norske selskapet H2Carrier har utviklet et produksjonsskip for grønn ammoniakk, og konsepter er, ifølge selskapet, det første som kan produsere i industriell skala.

Nå har det selskapet inngått en intensjonsavtale med med danske Eurowind Energy om å produsere grønn ammoniakk med vind- og solkraft. Eurowind er involvert i sol- og vindkraftprosjekter i blant annet Tyskland, Danmark, Polen, Romania og Storbritannia.

Samarbeidspartnerne tar sikte på å tilby grønn ammoniakk til skipsfarten, og ønsker å bruke strandede vind- og solressurser i Europa.

I første omgang skal de imidlertid gjennomføre en teknisk og kommersiell studie på bruken av fornybar energi i produksjonen av ammoniakk ombord i produksjonsenheten.

– Vi er glade for å slå oss sammen med Eurowind Energy med sikte på tilby grønn ammoniakk til markedet for marine drivstoff. Eurowind Energy har tilgang til et primærmarked med over 25.000 kilometer kystlinje som, matchet med vårt system representerer store muligheter for produksjon av lavkarbondrivstoff nær land, sier adm. direktør Mårten Lunde i H2Carrier i en pressemelding.