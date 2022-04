Flex LNG melder at Cheniere Marketing International har utøvd opsjonen for et femte LNG-skip under timecharter-avtalen som ble annonsert 14. april 2021.

Cheniere og Flex LNG er enige om at «Flex Volunteer» blir det fjerde skipet under avtalen og at det skal leveres til befrakteren i midten av april i stedet for i tredje kvartal som opprinnelig avtalt. Timecharteret med varighet på 3,5 år er derfor forlenget med cirka 2,5 måned.

«Flex Aurora» blir det femte skipet som leveres til Cheniere, og det vil starte den 3,5-årige kontrakten i løpet av tredje kvartal i henhold til opprinnelig avtale.

(FA/TDN Direkt)