STØRST I SHIPPING: – Målt i andel av tonnasje er vi verdens største klasseselskap for skipsfarten. Selv om vi i noen år har sett et betydelig fall i bestillinger av nybygg var det stor aktivitet i 2021, sier DNV-sjefen Remi Eriksen (t.h.), her sammen med finansdirektør Kjetil M. Ebbesberg. Foto: Iván Kverme