Shippingmagnat John Fredriksens Frontline slår seg sammen med gigant Euronav i en fusjon som vil prise det nye selskapet til 4,2 milliarder dollar – 37 milliarder kroner.

Aksjene i selskapene vil muligens slås sammen basert på et bytteforhold på 1,45 Frontline-aksjer for hver Euronav-aksje. Det vil gi en fordeling mellom aksjonærene på 59 prosent for Euronav-aksjonærene og 41 prosent for Frontline-aksjonærene.

– Kombinasjonen med Frontline og Euronav vil skape en markedsleder i tankmarkedet og posisjonere gruppen for verdiskapning i tillegg til vesentlige synergier. Jeg er spent og gir min fulle støtte, sier John Fredriksen i en kommentar.

Eirik Haavaldsen i Pareto Securities oppjusterer kursmålene på både John Fredriksens Avance Gas og shippingselskapet BW LPG. BW LPG frakter flytende petroleumsgass og har i det siste solgt flere store transportskip. Haavaldsen skriver i sin analyse at «det er merkelig hvor stor rabatt BW LPG handles til».

Gruppen vil fortsette under navnet Frontline og driftes fra Beliga, Norge, Storbritannia, Singapore, Hellas og USA. Selskapet vil ha en flåte med 69 VLCCer, 57 Suezmax-skip og 20 LR2/Aframax-skip.

Euronav-sjef Hugo De Stoop Euronav

Hugo De Stoop, nåværende Euronav-topp, vil drive etter fusjonen. Styret i den kombinerte gruppen forventes å bestå av syv medlemmer, inkludert tre nåværende uavhengige medlemmer av Euronav, to nominert av Hemen Holding og ytterligere to nye uavhengige styremedlemmer.

Selskapet vil også ta sikte på de høyeste ESG-standarder i industrien.



Frontlines største aksjonær Hemen, og relaterte selskaper som eier aksjer i Euronav, har forpliktet til å støtte den potensielle transaksjonen.

Det er ventet at Euronav vil betale utbytte på 12 cent pr. aksje før fusjonen.