Styret i Euronav har godkjent sammenslåingen

Euronav har merket seg kommunikasjonen fra CMB, som indikerer at de ikke støtter den annonserte sammenslåingen av Euronav og Frontline, en transaksjon som har mottatt positiv respons fra markedet og fra Euronavs aksjonærer, skriver Euronav i en melding fredag.

Styret i Euronav har vurdert nøye alle tilgjengelige muligheter med tanke på alle selskapets aksjonærer, ikke til én spesifikk aksjonær, og har enstemmig godkjent sammenslåingen, opplyses det.

«Vi er overbevist om at planen vi vil presentere gir best verdi, på kort og lengre sikt, for våre aksjonærer», skriver Euronav.

TDN Direkt