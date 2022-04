I påsken i fjor satt Ever Greens containerskip «Ever Given» fast i Suezkanalen i seks dager, denne påsken er rederiet i gang med nok en redningsaksjon. Siden 13. mars har nemlig det 334 meter lange containerskipet «Ever Forward» ligget på grunn i Chesapeake Bay etter å ha gått fra havnen i Baltimore.

Ever Green var raskt ute med å erklære «general average», slik de også gjorde i forbindelse med hendelsen i Suezkanalen, en redningsoperasjon som endte med en kjemperegning på 550 millioner dollar. Denne summen dekket imidlertid også tapte inntekter til kanalselskapet etter å ha blokkert for gjennomfart i seks dager.

«General average» er et forsikringsrettslig prinsipp som gjør at reder og lasteier forholdsmessig deler kostnadene forbundet med å redde et fartøy etter et større havari.

Etter å ha mislyktes i å slepe skipet av grunnen er det gjennom den stille uken begynt et arbeid med å lette vekten ved å løfte containere av skipet.

Skjærtorsdag anslo den amerikanske kystvakten at 233 containere var fjernet fra skipet, i alt 500 containere er planlagt fjernet før de igjen skal forsøke å få skipet løs.

I en uttalelse til Bloomberg sier kystvakten i Maryland at et nytt forsøk på å trekke skipet av grunnen trolig vil finne sted i begynnelsen av neste uke.

Da det gikk på grunn var «Ever Forward» lastet med 5.000 containere, det 2020-bygde skipets totale kapasitet er imidlertid på 12.000 containere.

Den amerikanske kystvakten jobber fremdeles med å finne ut hva som er årsaken til at skipet gikk på grunn.