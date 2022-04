Røkke-verft sikret ny milliardavtale

Philly Shipyard, som domineres av Kjell Inge Røkke og Aker Capital, har fått godkjenning for å bygge det siste av tilsammen fem NSMV-skip – National Security Multi-Mission Vessel. Oppdragsgiver er U.S. Department of Transportations Maritime Administration (Marad).

Byggingen av det nye NSMV-skipet ventes å starte neste år. Levering skal finne sted i 2026.

Verdien av kontraktstildelingen estimeres til 300 millioner dollar – drøyt 2,6 milliarder kroner.

Tidligere har verftet fått bestilling på fire NSMV-skip for vel 1,2 milliarder dollar. Samlet verdi øker nå til 1,5 milliarder dollar – 13,2 milliarder kroner.

– Virkelig en stor dag

«Det er virkelig en stor dag for Philly Shipyard», heter det i en kommentar fra konsernsjef Steinar Nerbøvik.

«NSMV-programmet fortsetter å utgjøre et vendepunkt i selskapets transformasjon til å betjene både kommersielle og offentlige markeder», sier han i en pressemelding.



Nybyggene skal erstatte gamle opplæringsskip som brukes ved Maine Maritime Academy, Texas A&M Maritime Academy og California State University Maritime Academy.

I tillegg består Røkke-verftets ordrereserve av en kontrakt for bygging av et Jones Act-kompatibelt steininstallasjonsfartøy til det amerikanske havvindmarkedet. Dette oppdraget er verdt 200 millioner dollar og vil bli utført mellom det fjerde og femte NSMV-skipet, ifølge Philly Shipyard.

Inkludert denne kontrakten er verftets ordrereserve oppe i rundt 15 milliarder kroner.