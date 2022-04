Høyner i Trøim-rederi – ser 35 prosent oppside

Danske Bank Markets høyner kursmålet på 2020 Bulkers fra 150 til 166 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering torsdag.

«Buy in May and sail away», skriver meglerhuset, som peker på den historiske sesongmessige oppgangen capesize/newcastlemax-segmentet har hatt fra slutten av mai eller tidlig juni.

Meglerhuset tror denne vil inntreffe også i år.

2020 Bulkers steg 3,9 prosent til 123 kroner på Oslo Børs torsdag. Danske ser dermed 35 prosent oppside fra dagens nivåer.

