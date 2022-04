Pareto venter kursoppgang – hever kursmålet

Pareto Securities hever kursmålet for Okeanis Eco Tankers fra 108 til 122 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne understreker at selskapets skrubberutstyrte flåte har seilt gjennom elendige tankmarkeder med minimale tap. Nå kan tiden være moden for en opptur. Moderne skipsverdier og økte rater, kombinert med en pris på åtte ganger inntjening basert på nøkterne 2022-estimater, er ifølge meglerhuset attraktivt.

For tre uker siden meldte Okeanis Eco Tankers at selskapet har tatt levering av VLCC-fartøyet «Nissos Kea» fra Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. Kontantvederlaget for kjøpet av totalt to fartøy er finansiert av en salg- og tilbakeleieavtale med CMB Financial Leasing med et brutto finansieringsbeløp på 145,5 millioner dollar.

Torsdag sluttet aksjen på 99,60 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 3,3 milliarder kroner. I løpet av 2022 har aksjen gitt en total avkastning på mer enn 40 prosent.