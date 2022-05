Oppretter Global Auto Carriers

Gram Car Carriers (GCC) annonserer nå opprettelsen av Global Auto Carriers (GAC), med det formål å bestille fire fartøy fra China Merchants Jinling Shipyard (Weihai), opplyses det i en børsmelding.

GAC vil ha opsjoner for ytterligere 2+2 fartøyer ved samme verft.

Selskapet vil eies av GCCs to største aksjonærer, F. Laeisz og AL Maritime Holding, samt AS Clipper og et datterselskap av Surfside Holding. Også de to sistnevnte har eierandeler i GCC.

GCCs heleide eide datterselskap, Gram Car Carriers Management (GCC Management), har fungert som kommersiell rådgiver under opprettelsen av GAC, og vil motta warrants som muliggjør en eierandel i GAC på opptil 7,5 prosent.

GCC Management vil også fungere som kommersiell leder for GAC-flåten, og vil motta et engangsbeløp for kommersiell administrasjon og 1,0 prosent provisjon for charterinntekter fra chartrene til hvert respektive fartøy.

Kontraktene for de første fartøyene forventes å bli inngått i starten av andre kvartal 2022, med forventet levering fra fjerde kvartal 2025 og gjennom fjerde kvartal 2026. Tre av opsjonsfartøyene har ventet levering i 2027 og en i 2028.