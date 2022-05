Effektiviserer flåten med ny teknologi

Klaveness Combination Carriers har inngått strategiske avtaler for en energieffektivisering på to av sine moderne fartøyer, inkludert installasjon av et luftsmøresystem og akselgenerator.

Kontraktene inkluderer opsjoner for å gjøre de samme installasjonene på ytterligere ni fartøy. Sammen med selskapets tidligere annonserte energieffektivitetsinitiativer, har tiltakene som mål å redusere drivstofforbruket og karbonutslippene med nesten 20 prosent.

De totale prosjektkostnadene for de to fartøyene, inkludert design og verftsinstallasjon, er estimert til om lag syv millioner dollar, og vil bli fullt finansiert av egenkapital hentet i november 2021 dedikert til Klaveness Combination Carriers energieffektivitetsprogram.

Enova har bevilget inntil omtrent 1 millioner dollar i støtte til installasjonen på ett av fartøyene.

TDN Direkt