Rekordresultat for Western Bulk

Western Bulk betaler ut et utbytte på 142,5 millioner kroner til sine aksjonærer for første kvartal. Dette tilsvarer et utbytte på 4,24 kroner pr. aksje.

– Ved å utnytte den voldsomme volatiliteten generelt i markedet, og spesielt gjennom handel mellom Atlanterhavet og Stillehavet har Western Bulk oppnådd et rekordhøyt resultat for første kvartal, skriver selskapet i børsmeldingen.

Utbetalingen av utbytte er 5. mai.