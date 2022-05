– Vi har en lang historikk i Japan og jobber aktivt med å skape nye muligheter. Dette gir oss tilgang på de beste skipene og unike strukturer for skipsfinansiering. Dermed har vi kunnet vokse med begrenset bruk av kontanter og samtidig holde kostnadene våre lave, sier Belships-sjefen Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Nå har Belships inngått avtaler om kjøp av to 64.000 dødvekttonn store ultramax bulkskip bygget ved japanske verft i 2019 og 2020. Selskapet har allerede kontraktsdekning til rater som gir en solid avkastning.

VOKSENDE FLÅTE: En av de siste tilvekstene til Belships' flåte, 64.000-tonneren «Belmar», som er registrert i hovedaksjonær Frode Teigens hjemby Egersund og fører norsk flagg. Foto: Imabari

Fem pluss to år

Skipene er finansiert gjennom time charter-avtaler for en fast periode på fem år, med opsjoner på forlengelse i ytterligere to år.

Cash break even for hvert fartøy vil være rundt 11.200 dollar pr. dag. Belships betaler totalt 12 millioner dollar ved levering av fartøyene i løpet av andre kvartal.

Avtalene inneholder også opsjoner på å kjøpe skipene betydelig under dagens markedsnivå, men det er ingen forpliktelse til å overta eierskapet ved utløpet av avtalene.

Beskjeftigelsen for et av fartøyene er sikret fra levering med fraktkontrakter på cirka 2,5 år til en brutto rate på 21.000 dollar pr. dag, der befrakteren har opsjon på ytterligere to år til 21.000 og 22.000 dollar pr. dag.

Det andre skipet har omtrent seks måneder igjen under en eldre timecharterkontrakt til en brutto rate på 13.600 dollar pr. dag. Deretter er intensjonen å inngå ny kontrakt til markedsrate.

– Bra marked

– Markedet for supramax- og ultramax-fartøyer er bra; ratene er rundt 30.000 dollar dagen, og dette fortsetter å være det sterkeste segmentet innen tørrlast, sier Skarsgård.

– Tiden frem mot sommeren og høsten pleier å være sesongmessige gode perioder så vi er relativt optimistiske fremover. I tillegg kryper nybyggingsprisene oppover, slik at det blir stadig dyrere å bygge nye skip, sier Belships-sjefen.

Rederiet har også inngått avtaler om å leie ut to eksisterende fartøyer, en ultramax for 21-24 måneder til en bruttorate på 22.250 dollar pr. dag fra april, og en supramax for 11-13 måneder til en bruttorate på 29.500 dollar pr. dag fra utgangen av april.

Om fraktkontraktene rederiet har inngått sier Skarsgård:

– Med så mye politisk og finansiell uro i verden mener vi det er fornuftig med solid kontraktsdekning for de neste par årene. På dagens nivåer sikrer vi svært god lønnsomhet og utbyttekapasitet.

Ekstraordinært utbytte

«Basert på gjeldende markedsforventninger forventer vi å generere betydelig fri kontantstrøm og tar sikte på å betale kvartalsvis utbytte i henhold til vår utbyttepolitikk. I tillegg er det planlagt en ekstraordinær utbyttebetaling annonsert med førstekvartalsrapporten», gjentar selskapet.

Flåten som Belships har teller nå 29 bulkcarriere med en gjennomsnittsalder på tre og et halvt år.