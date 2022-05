– Til tross for et volatilt marked og forsyningskjedeproblemer leverer vi en sterk EBITDA. Jeg er stolt over å se hvordan våre ansatte over hele verden strever etter å finne løsninger for våre kunder til tross for utfordrende tider og den tragiske krigen i Ukraina som påvirker oss alle, sier finansdirektør og fungerende administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen Torbjørn Wist, i en børsmelding tirsdag kveld.

Til tross for marginpress hadde selskapet et resultat etter skatt på 177 millioner dollar i første kvartal 2022, mot et underskudd på 5 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Driftsinntektene var på 1.149 millioner dollar, opp fra 838 millioner dollar i fjor.

EBITDA endte på 309 millioner dollar, opp fr 132 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Driftsresultatet var på 177 millioner dollar, opp fra 13 millioner dollar i fjor.

Hele regnskapet