Wilh. Wilhelmsen tjente 165 millioner dollar i første kvartal

I første kvartal 2022 hadde Wilh. Wilhelmsen totale inntekter på 241 millioner dollar, opp fra 201 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 27 millioner dollar, en økning fra 14 millioner dollar året før.

Positive finansposter sørget for at rederiet fikk et resultat før skatt på 165 millioner dollar, mot 19 millioner dollar for et år siden. Nettoresultatet endte på 159 millioner dollar, opp fra 16 millioner dollar året i første kvartal 2021.

– I første kvartal så vi en forbedret underliggende inntjening på tvers av både Maritime Services og New Energy-segmentene, sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen i en melding.

Generalforsamlingen som ble avholdt 27. april vedtok styrets forslag om et utbytte på 4,00 kroner pr. aksje og ga styret fullmakt til å fastsette et andre utbytte på inntil 3,00 kroner pr. aksje.

– Selv om det fortsatt er usikkerhet angående virkningen av inflasjonspress, kostnadsutvikling og den pågående krigen i Ukraina, er den underliggende trenden fortsatt positiv for våre virksomheter, sier Wilhelmsen.

I løpet av kvartalet foretok Wilhelmsen-gruppen flere investeringer. Konsernet har gjennom New Energy økt sin eierandel i Vikan Næringspark Invest AS fra 50 til 100 prosent og kjøpte 21 prosent eierandel i Reach Subsea.

