Økte resultatet med 250 millioner

Odfjell SE publiserte onsdag kveld sin rapport for første kvartal 2022.

Sammenlignet med samme kvartal året før økte selskapet inntjening før renter og skatt med neste 20 millioner dollar og inntjening pr. aksje med 3,4 dollar. Resultatet endte på 11,1 millioner dollar, opp fra et underskudd på 15,6 millioner dollar samme kvartal året før. Dette tilsvarer en økning på nesten 250 millioner kroner.

ODFJELL SE (I mill. dollar) 2. kv 2021 3. kv 2021 4. kv 2021 1. kv 2022 1. kv 2021 EBITDA 56,6 58,2 77,3 67,4 53,2 EBIT 11,1 −6,8 35,3 26,7 7,8 Resultat −7,8 −25,3 15,4 11,1 −15,6 EPS* −0,1 −0,32 0,2 0,14 −0,2 ROE** −6,40% −7,70% 7,50% 4,90% −9,90% ROCE** 2,10% 1,60% 5,90% 5,30% 1,50% * Basert på 78,9 millioner utestående aksjer ** Nøkkeltall er annualiserte

I meldingen kommer det også frem at styret i selskapet anbefaler et utbytte på 1 krone pr. aksje for 2021, noe som vil bli tatt opp på selskapets generalforsamling torsdag 05.05. Videre har styret godkjent en ny utbyttepolitikk hvor selskapet utbetaler 50 prosent av nettoresultat før ekstraordinære effekter på halvårlig basis.

«Vi er fornøyde med resultatet for første kvartal. Resultatet reflekterer konkurransekraften vår plattform har til tross for uforutsigbare tider. Kjemikalietankmarkedet forbedret seg betydelig i andre halvdel av kvartalet, drevet av et fundamentalt sterkt marked og konsekvenser av krigen i Ukraina. Kjemikalietankmarkedet har strammet seg ytterligere etter kvartalsslutt, og vi forventer å rapportere et forbedret resultat for andre kvartal,» sier administrerende direktør Kristian Mørch.

Kjøpsanbefaling

Tidligere i april oppgraderte Pareto Securities sin anbefaling på selskapet fra hold til kjøp, og skrudde opp kursmålet fra 35 til 55 kroner pr. aksje.

«Utbytte er tilbake og en potensiell "M&A kicker with SNI is looming", skriver meglerhuset og viser til meldingen i mars om Stolt-Nielsens eierandel på fem prosent i Odfjell.

Norne Securities var også uten med en kjøpsanbefaling på aksjen i april, og satte kursmålet til 45 kroner pr. aksje. Aksjen lå forøvering ved stengetid onsdag på 46,80 kroner.