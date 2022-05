Etter over ti år med overkapasitet i bilskipsmarkedet går det så det griner for Höegh Autoliners, som debuterte på Euronext Growth i slutten av november i fjor.

Bilskipsrederiet fikk inntekter på 266,3 millioner dollar i årets første kvartal, opp fra 205,8 millioner dollar for ett år siden. Det gjorde at nettoresultatet endte på 35,6 millioner dollar, kraftig opp fra minus 7,2 millioner dollar i fjor.

– Jeg er svært fornøyd med førstekvartalsresultatene og fremgangen vi gjør på våre strategiske mål, ikke minst vår fortsatte forpliktelse til å være ledende i nullutslipp, sier adm. direktør Andreas Enger.

Flagger utbytter

I forbindelse med børsnoteringen forespeilet rederiet investorene et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på over 240 millioner dollar i 2022. Med en EBITDA på 77,6 millioner dollar i første kvartal alene, er rederiet godt på vei til å knuse målet hvis tempoet fortsetter.

Rederiet peker på at de sterke markedsforholdene vedvarer inn i andre kvartal, men noterer at en skarp økning i bunkerskostnadene vil gi utslag i tallene for andre kvartal.

«Basert på inntektsutsiktene for 2020, vurderer selskapet å begynne med utbyttebetalinger i andre halvår», varsler rederiet.



Rederiet har et mål om å utbetale mellom 30–50 prosent av det årlige resultatet etter skatt i form av utbytter, hensyntatt utsiktene, investeringsmuligheter og finansiell stilling.

Torsdag formiddag er aksjen ned 4,9 prosent til 30,2 kroner, men handelsvolumet er lavt. Investorene som slang seg på børsnoteringen har likevel fått godt betalt. Til en introduksjonskurs på 21 kroner har avkastningen vært på 44 prosent.