John Fredriksen har økt aksjeinnehavet i International Seaways ytterligere, kort tid etter at han ble største aksjonær i det New York-baserte tankrederiet.

Etter feilaktige SEC-filinger om to aksjesalg, har en talsperson for Fredriksen-gruppen presisert overfor TradeWinds at Fredriksens private selskap Famatown Finance har kjøpt mer enn 230.000 aksjer til.

2. mai ble 131.308 aksjer kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på 20,74 dollar, og 4. mai ble ytterligere 100.000 aksjer kjøpt til en snittkurs på 21,71 dollar.

Eierandelen er dermed økt til 16,6 prosent – for tilsammen cirka 4,9 millioner dollar, eller 45 millioner kroner.

Opprinnelig lød det fra TradeWinds torsdag at Fredriksen hadde tatt en gevinst på 4,9 millioner dollar, basert på de feilaktige SEC-filingene.

Milliardjafs

I slutten av april ble det kjent at Fredriksen hadde betalt milliardsum for å kjøpe seg opp til 16,2 prosent av aksjene i det New York-baserte tankrederiet International Seaways.

Aksjekjøpene fant sted i perioden 21. mars til 27. april, og gjorde Fredriksen til største aksjonær i International Seaways.

Fra før kontrollerer Fredriksen tankrederiet Frontline, mens han nå har økt til over 12 prosent i Euronav – bare for å se at den belgiske rederfamilien Saverys har økt sin eierandel ytterligere i det som er verdens største råoljetankrederi. Om to uker er det generalforsamling i Euronav, der Saverys er sterkt imot Fredriksens ønske om å fusjonere med Frontline.

Satsingen i International Seaways skal imidlertid kun være en finansiell investering.