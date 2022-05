Höegh LNG inngår avtale med tyske myndigheter

HLNG

Höegh LNG har signert bindende implementeringsavtaler med det tyske økonomi- og klima departementet for å chartre ut to FSRUer fra sin flåte for virksomhet i Tyskland i 10 år.



FSRU-kontraktene er planlagt ferdigstilt i september/oktober og ventes starte opp i slutten av 2022.



– Vi er veldig for glad for å bli valgt av den tyske regjeringen til å støtte Tysklands energisikkerhet med to av våre moderne FSRUer, kommenterer konsernsjef i Höegh LNG, Thor Jørgen Guttormsen.

TDN Direkt