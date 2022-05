Shippingsektoren har gjort det knallsterkt i lengre tid, men spesielt etter Russland invaderte Ukraina.

Behovet for olje og gass er større enn på lang tid og transport er sårt tiltrengt. Det sender shippingaksjene rett opp på børsene rundt om i verden.

– Det er ikke for sent å investere i shipping. Faktisk så tror vi at vi er i begynnelsen av en flerårig syklus som kan resultere i betydelig høyere aksjeverdier, er beskjeden fra Frode Mørkedal i Clarksons Platou.

MPC Container Ships har tredoblet seg på børs det siste året og betaler rundt 20 prosent i utbytte. Arctic Securities høyner i dag kursmålet på shippingaksjen til 37 kroner, gjentar kjøp og ser med det 25 prosent oppside fra dagens kurs. Tor Olav Trøims Cool Company har ikke steget nok ifølge Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Han sier at LNG-markedet har blitt enda hetere de siste to ukene og at kursen til Cool Company henger etter konkurrenter som Awilco LNG og Flex LNG. Her er det raske penger å hente skal vi tro Haavaldsen.

God trend

Han skriver at faste eiendeler har en tendens til å gjøre det bra i perioder med høy inflasjon, og et skip er ikke noe mer enn tusenvis av tonn med stål. Energikrisen indikerer ifølge meglerhuset at kapasitetsutnyttelsen i råvaremarkedene er ekstremt høy, ifølge TDN Direkt.

Mørkedal peker på at tilbud av varer er i en flaskehals, men at tilbudsveksten av skip minker. Det er få skip i bestilling fra 2024 i viktige tank- og tørrbullmarkeder.

Det er følgelig ingen overraskelse at store oljetradere ønsker å chartre produkttankere for flerårige kontrakter.

– Denne trenden vil sannsynligvis føre til høyere skipsverdier og høyere NAV i fremtiden.

Clarksons Platou noterer at råoljetankere handles med en rabatt på 15 prosent mot NAV, produkttankere til en 10 prosent rabatt mens tørrbulkskip handles til en rabatt på 10 prosent.