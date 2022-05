Trøim-utbytte for 22. måned på rad

2020 Bulkers oppnådde en gjennomsnittlig TCE-inntjening (time charter equivavalents) på rundt 23.600 dollar brutto pr dag i april 2022, går det frem av en børsmelding tirsdag.

De seks skipene på indekstilknyttede TCE-kontrakter hadde en bruttoinntjening på rundt 20.300 dollar pr. dag, inkludert gjennomsnittlige scrubber-fordeler på rundt 1.600 dollar pr. dag.

Utbyttemaskin

Selskapet har besluttet et månedsutbytte på 0,08 dollar pr. aksje. Dette er 22. måned på rad rederiet betaler ut utbytte.

Siden oktober 2019 summerer utbyttene fra selskapet seg til 3,91 dollar pr. aksje, tilsvarende 37,73 kroner. På mandagens sluttkurs 125,20 kroner har dermed rundt 30 prosent av samlet markedsverdi har blitt distribuert til aksjonærene.

Ser høyere rater

Analytikerne tror sjansene er gode for at utbyttestrømmen varer i noen måneder til.

– 2020 Bulkers har toppmoderne skip og veldig lave cash breakeven-nivåer. Med to av skipene på faste kontrakter ut året har de sikret seg et veldig godt potensial for høye utbytter i 2022, sa Danske Bank-analytiker Håvard Sjursen Lie da rederiet nylig var Finansavisens «Ukens aksje.»

Han tror ratene vil bedre seg rundt månedsskiftet mai/juni, og baserer seg blant annet på synkende jernmalmlagre i Kina og et uvær i Brasil som er i ferd med å roe seg.