Storaksjonær selger seg ut av gassrederi

Navig8 Topco Holdings har nå solgt alle sine 20 millioner aksjer i Awilco LNG, opplyses det i en børsmelding.

Det tilsvarer en eierandel på 15,12 prosent.

Navig8, som er registrert på Marshall Islands, gikk for første gang inn i Awilco LNG i slutten av mai for to år siden.

Awilco er Awilco LNGs største eier, og sitter på 51,1 millioner aksjer og en andel på 38,56 prosent. The Bank of New York Mellom og Morgan Stanley er de to neste på listen, med eierandeler på henholdsvis 15,17 og 10,00 prosent.